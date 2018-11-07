6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله- وطن: يواصل ستة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم أربعة أسرى في معتقل "هداريم"، وهم خليل أبو عرام، وكفاح حطاب، وعبد الرحمن أبو لبدة، وأحمد السير.

ويأتي هذا الإضراب إسنادًا للأسيرات في معتقل "هشارون" اللواتي يمتنعن عن الخروج إلى ساحة الفورة منذ الخامس من أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك احتجاجًا على تشغيل إدارة المعتقل للكاميرات.

وأفاد نادي الأسير في بيان له بأن الأسيرين أبو عرام من الخليل، وحطاب من طولكرم يخوضان الإضراب الإسنادي منذ (16 يومًا)، والتحق بهما منذ سبعة أيام الأسيران عبد الرحمن أبو لبدة من غزة، وأحمد السير من بيت لحم.

يذكر أن الأسير كفاح حطاب معتقل منذ عام 2004، ومحكوم بالسّجن المؤبد مرتين، وخليل أبو عرام محكوم بالسّجن المؤبد سبع مرات وهو معتقل منذ عام 2002.

والأسير عبد الرحمن أبو لبدة معتقل منذ عام 2007، ومحكوم بالسّجن لمدة (11 عامًا)، والأسير أحمد السير معتقل منذ عام 2013، ومحكوم بالسّجن لست سنوات.

وفي السياق، يواصل الأسير رزق رجوب (61 عامًا) من مدينة دورا إضرابه المفتوح عن الطعام منذ (14) يومًا، رفضًا لاستمرار سلطات الاحتلال باعتقاله الإداري.

وذكر نادي الأسير أن الأسير رجوب والمعتقل منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال قرابة (24 عامًا) بين أحكام واعتقال إداري، علمًا أنه خاض منذ تاريخ اعتقاله الأخير ثلاثة إضرابات أحدهما استمر لمدة (24) يومًا.

كما شرع الأسير ماهر الأخرس (47 عامًا) من محافظة جنين إضرابه المفتوح عن الطعام منذ ثمانية أيام رفضًا لاعتقاله، وإعادته للتحقيق مجددًا.

يُشار إلى أنه أسير سابق قضى ما مجموعه أربع سنوات ونصف في معتقلات الاحتلال.

وأكدت عائلة الأسير صدام عوض أن نجلها علق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة (20) يومًا، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.