5 اصابات خلال مواجهات مع المستوطنين في عوريف جنوب نابلس

نابلس- وطن: أصيب خمسة مواطنين على الأقل، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت عقب مهاجمة مستوطنين بحماية الجيش مدرسة عوريف الثانوية للذكور جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي مازن شحادة، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة "يتسهار" هاجموا المدرسة بالحجارة، مع تواجد جيش الاحتلال، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الطلبة والأهالي الذين هبوا للدفاع عن أبنائهم.

وأشار إلى خمسة من الطلبة والأهالي أصيبوا اثنان منهم بحجارة بالرأس، وواحد بالرصاص الحي باليد، وآخرين بالمطاط، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أنه تم إخلاء المدرسة.

وأوضح أن المواجهات مازالت مستمرة، وأن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي اتجاه منازل المواطنين.