الاتحاد الأوروبي يُسهم بمبلغ 20 مليون يورو في دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ومخصصات التقاعد عن شهر تشرين أول

وطن: ساهم الاتحاد الأوروبي في دفع مبلغ 20 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لتغطية رواتب شهر تشرين أول/ أكتوبر ومخصصات التقاعد لحوالي 55 ألف موظف عام ومتقاعد فلسطيني في الضفة الغربية

هذه المُساهمة ممولة من الاتحاد الأوروبي كجزء من الدعم المالي المُباشر للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيجاس .

وتُوَجَه مُعظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية من خلال آلية (PEGASE) وهي الآلية المالية التي أُطلقت عام 2008 من أجل دعم خطة الإصلاح والتنمية التي وضعتها السلطة الفلسطينية وخطة التنمية والخطط والأجندات الوطنية الفلسطينية التي أتت بعدها بما في ذلك أجندة السياسات الوطنية الحالية "المواطن أولاً". يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل برامج كُبرى تعمل في مجالات الإصلاح والتنمية في وزارات رئيسية من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية على الاستعداد لإقامة الدولة، هذا بالإضافة إلى تقديم مساعدات إلى السلطة الفلسطينية من أجل تغطية جزء كبير من نفقاتها الجارية. فخلال السنوات العشر الماضي، تم صرف حوالي 2.5 مليار يورو عبر آلية (PEGASE) برامج الدعم المالي المباشر. أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يُقَدِم مساعدات للشعب الفلسطيني عبر الأونروا ومن خلال عدد كبير من المشاريع التعاونية الأخرى.