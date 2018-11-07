غداً.. انطلاق تصفيات المجموعة الأولمبية النسوية

رام الله - وطن: من المقرر ان تنطلق مباريات تصفيات المجموعة الأولمبية النسوية، يوم غد الخميس على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس، بعد أن وصلت أمس كافة المنتخبات المشاركة في تصفيات المجموعة الرابعة الأسيوية النسوية المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020.

وعقد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مؤتمراً صحفيا، اليوم الاربعاء، بحضور المدراء الفنيين لمنتخبات فلسطين، الاردن، اندونيسيا والمالديف الأولمبية النسوية المشاركة في تصفيات آسيا.

وقال مدرب المنتخب الاردني النسوي لكرة القدم عز الدين شيح، ان تحضير منتخب بلاده انطلق منذ شهر، وكانت فرصة بالنسبة له للتقييم الشامل لمستوى الفريق بكل الفرضيات، والأمور جرت في حسب التخطيط المسبق.

وبدوره قال محمد عاطي، مدرب فريق المالديف "تعلمنا من الاخطاء التي حصلت معنا وحضرنا انفسنا جيدا لنلعب في فلسطين، وسنصل الى ما نريده".

ومن جانبه قال أحمد شرف مدرب المنتخب الفلسطيني، "نرحب بكم في فلسطين وخصوصا في الفترة التي نعيد فيها هيكلية الأنتخابات ورؤية الاتحاد" معربا عن امنيته تقديم شيء جيد على جميع الأصعدة، مضيفاً "ان المنتخب الفلسطيني متوسط اعماره هو الاصغر مقارنة بالفرق الاخرى".

وفيما يلي جدول المباريات

الخميس 8/11/2018

الاردن المالديف – الساعة 2:30 عصرا

اندونيسيا فلسطين – الساعة 5:30 مساء

الاحد 11/11/2018

المالديف اندونيسيا – الساعة 2:30 عصرا

فلسطين الاردن – الساعة 5:30 مساء

الثلاثاء 13/11/2018

الاردن اندونيسيا - الساعة 2:30

فلسطين المالديف – الساعة 5:30 مساء

يذكر ان فلسطين تستضيف تصفيات المجموعة الرابعة خلال الفترة من 8 الى 13 الشهر الجاري.