بعد نشر وطن القضية.. محكمه صلح رام الله تقرر منع اخلاء المنازل المتنازع عليها مع الكويتيين

رام الله - وطن: أصدرت محكمة صلح رام الله اليوم الاربعاء قراراً بوقف اخلاء المنازل المتنازع عليها مع الكويتيين، والتي غطت تفاصيلها وطن يوم امس.

وعلمت وطن من مصادر خاصة ان محكمة صلح رام الله - هيئة القاضي فاتح حمارشة - قد اصدرت امرا مستعجلا بوقف الاعتداء على البيوت والعقارات والاخلاء بالقوة (المتنازع عليها مع الكويتيين)، وذلك بطلب تقدم به المحامي احمد الصياد.

وعلمت وطن ان هيئة القاضي فاتح حمارشة خاطبت النائب العام بتنفيذ مضمون هذا القرار وبصورة مستعجلة.

وجاء قرار المحكمة بعد ساعات فقط من محاولة الاجهزة الامنية الفلسطينية اخلاء المنازل من سكانها، دون وجود قرار قضائي رسمي بذلك.

وتفاجئت عائلة المواطن محمد ابو سبيتان وسط مدينة رام الله مساء امس باعداد كبيرة من عناصر الاجهزة الامنية يحاضرون منزلها.

وقال المواطن محمد أبو سبيتان لوطن إننا تفاجأنا بمحاصرة منزلنا الواقع قرب فندق الأنكرز وسط مدينة رام الله، بأعداد كبيرة من الأجهزة الأمنية، حيث تمت مطالبتنا باخلاء المنزل على الفور، دون الإستناد الى أي قرار محكمة.

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