بالصور .. وطن تنشر قرار محكمة صلح رام الله بمنع اخلاء المنازل المتنازع عليها مع الكويتيين

وطن: حصلت وطن على نسخة من قرار محكمة صلح رام الله بمنع اخلاء المنازل المتنازع عليها مع الكويتيين .

ووجهت محكمة الصلحة نسختين للقرار لكل من مدير دائرة ضريبة الاملاك ومكتب النائب العام ، حيث جاء ان محكمة صلح رام الله قررت بتارريخ 07/11/2018 في الطلب المستعجل رقم 383/2018 المتفرع من الدعوى المدنية رقم 306/2018 المقدم من المستدعية ليلى سعيد ابراهيم ابو سبيتان / رام الله بواسطة وكيلها المحامي احمد الصياد / رام الله ضد المستدعى ضدهما 1.مدير عام الادارة العامة لضريبة الاملاك ، والاملاك المتروكة بالاضافة للوظيفة و 2 . عطوفة النائب البعام بالاضافة للوظيفة / رام الله والقاضي بوقف ومنع الجهة المستدعى ضدها من تخلية المستدعية وافراد اسرتها في رام الله من العقار الواقع على قطعة الارض رقم ( 31 و 80 ) من الحوض رقم ( 19 ) من اراضي مدينة رام الله وما عليها من بناء وذلك لحين البت والفصل في الدعوى المدنية المشار اليها اعلاه .