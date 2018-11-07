الصحة في غزة: استشهاد صياد برصاص مصري في بحر رفح

وطن: أعلنت وزارة الصحة مساء الأربعاء عن استشهاد الصياد مصطفى حيدر خليل أبو عودة (32 عامًا) أثناء صيده في عرض بحر رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر أن الصياد استشهد بعدما أصيب برصاص أطلقه عليه زورق مصري أثناء عمله في عرض بحر رفح.

ويعاني صيادو القطاع من تضييق إسرائيلي في مساحة الصيد، وانتهاكات يومية أبرزها إطلاق النار عليهم، أو اعتقالهم ومطاردتهم وإغراق مراكبهم، كما يتعرضون لبعض الانتهاكات من البحرية المصرية قرب الحدود الجنوبية للقطاع.