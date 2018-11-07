تعليق العمل في بحر غزة احتجاجاً على قتل الصياد أبو عودة برصاص الجيش المصري

غزة- وطن: أعلنت نقابة الصيادين، مساء الأربعاء، عن تعليق العمل في بحر قطاع غزة، احتجاجاً على قتل صيادٍ فلسطيني برصاص البحرية المصرية.

وقال نقيب الصيادين نزار عايش، إنه سيتم تعليق العمل في بحر القطاع، بدءاً من صباح يوم الخميس حتى صباح يوم الجمعة، احتجاجاً على قتل الصياد مصطفى أبو عودة في عرض بحر رفح، برصاص مصري.

واستشهد الصياد أبو عودة (32 عامًا)، من سكان مخيم الشاطئ، أثناء مزاولة مهنة الصيد في بحر غرب رفح، مساء الأربعاء.

وأصيب أبو عودة بجراحٍ خطرة جداً، بعد إطلاق النار تجاهه من قبل زوارق تتبع للقوات المصرية، واستشهد على إثرها.