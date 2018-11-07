أمسية للشاعرين ماجد أبو غوش وأسامة ملحم في متحف درويش

رام الله- وطن: أقام متحف محمود درويش اليوم الأربعاء، أمسية شعرية للشاعر ماجد أبو غوش من القدس، وأسامة ملحم من كفر ياسيف، وذلك في رام الله، وألقى الشاعران عدداً من قصائدهما، وقدّم الأمسية الشاعر فارس سباعنة.

ماجد أبو غوش، عضو الأمانة العامة في اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين في دورته الحالية، ولد في قرية عمواس عام 1959، أصدر 17 عملا توزع بين الرواية والشعر وقصص الأطفال، وهذه الأعمال هي: صباح الوطن 1984، وقالت لي الأرض 1989، وبغداد 1991، وعمواس 1991، وقيامة 1991، وحمى وردة الشهداء 2001، وبكاء الوردة 2002} ترجم إلى الإسبانية {بانتظار المطر 2004، وغيمة زرقاء 2007، وأسميك حلما وأنتظر ليلي [3 طبعات] 2009، 2010، 2011، وعصيان 2013، ورواية عسل الملكات 2016، وأحلام ماجد [قصة أطفال] 2016، وفراشة [قصة أطفال] 2016، وفرح والعصفور الصغير [قصة للأطفال] 2016، والنهر الذي ضل الطريق إلى البحر 2017 بالإضافة إلى روايته "سارة حمدان" 2017، وديوان "هوى الملكات" 2017.

أما أسامة ملحم فهو شاعر فلسطيني وناشط سياسي، ولد عام 1964 في قرية كفر ياسيف، ناشط في الاتحاد القطري للأدباء الفلسطينيين في الكرمل، صدر له "نقرزات" في الأدب الساخر، ومجموعات شعرية بعنوان "سادر"، "باب الريح"، "جرة ما ورد" قصائد بالعامية، "حبل الرحيق"، "رسائلها التي ظلت في الدولاب"، ومسرحية سياسية اجتماعية بعنوان "الشيء الأسود الكبير"، و"الرساؤلات" و"كطاوي ثمانٍ".

مدير مجلّة ميس التي يحرّرها عدّة أدباء منهم الشاعر إبراهيم مالك والشاعر أسامه ملحم, عمل سكرتيرا لمدة عامين لميثاق الاحرار العرب" الدروز" رفض الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، وتم اعتقاله لاكثر من مرة بسبب نشاطاته السياسية، واصدر عدة كتب وله مقالات عديدة في المجال الادبي والسياسي.