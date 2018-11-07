أهلي الخليل يحجز مقعداً في الدور الرباعي لدوري الأشبال المركزي

الخليل- وطن: حجز فريق أهلي الخليل مقعده في دور الأربعة لدوري الأشبال المركزي الذي ينظمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه نادي بديا بهدف وحيد سجله مصطفى السيوري في الدقيقة 65 من المباراة.

وكانت نتيجة لقاء الذهاب لصالح أهلي الخليل بنتيجة 2-1، ليلاقي أهلي الخليل في الدور الرباعي فريق أكاديمية الظاهرية.

ونال لاعب أهلي الخليل وجدي سياج ولاعب نادي بديا مصطفى سلامة على أفضل لاعب في المباراة.

وأقيم اللقاء على استاد الحسين في الخليل.