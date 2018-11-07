داخلية غزة تدعو القاهرة للتحقيق بقتل البحرية المصرية الصياد أبو عودة

غزة- وطن: دعت داخلية غزة، مساء اليوم الأربعاء، السلطات المصرية إلى فتح تحقيق في استشهاد الصياد مصطفى خضر أبو عودة (32 عامًا) في عرض بحر رفح جنوبي قطاع غزة برصاص زورق مصري.

وأوضح الناطق باسم داخلية غزة إياد البزم في تصريح صحفي أن زوارق البحرية المصرية أطلقت النار تجاه قارب صيد فلسطيني على الحدود البحرية الجنوبية للقطاع؛ ما أدى لاستشهاد الصياد أبو عودة.

ودعا البزم السلطات المصرية للتحقيق في الحادث للوقوف على تفاصيل ما جرى.

وكانت صحة غزة أعلنت مساء الأربعاء عن استشهاد الصياد أبو عودة أثناء صيده في عرض بحر رفح جنوبي القطاع.

وذكر مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر أن الشهيد أبو عودة من سكان مخيم الشاطئ بمدينة غزة، واستشهد بعدما أصيب برصاص أطلقه عليه زورق مصري أثناء عمله في عرض بحر رفح جنوبي القطاع.