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الضمان الاجتماعي ما بين التضليل والتعديل

07.11.2018 10:44 PM
الضمان الاجتماعي ما بين التضليل والتعديل

كتب: معمر العويوي 

يطبق قانون الضمان الاجتماعي في الدول التى تهتم بمواطنيها وتعمل على توفير الراحة والاستقرار للمواطن سواء في مرحله الشباب والعطاء  والعمل _من خلال توفير التأمين الصحي _ او في مرحله الشيخوخة والتقدم بالعمر ووصوله لمرحله عدم القدره على العطاء والعمل _من خلال توفير راتب شهري و تأمين صحي وتعويضات  نهاية العمل وغير ذلك من توفير حياة كريمة .

فوجود الضمان الاجتماعي يدل على رقي وتقدم الدولة في خدمة أفرادها ،ولذلك لا يوجد مبرر منطقي لرفض قانون الضمان الاجتماعي .

ودخلنا دوامه جديده كالعادة ومنقسمين مع وضد، وحتى نخرج من هذه الدوامه  يجب ان نجيب على التساؤلات التاليه :

هل المحتجون رافضين وجود الضمان ؟
ام محتجون على بعض البنود الي يتضمنها ؟
هل قانون الضمان في مصلحه العمال ؟
ام ضد مصالحهم وينتقص من حقوقهم؟
وهنالك أمور هامه يجب على واضعين القانون بشكله الحالي توضيحها مثل
اين سيتم الاستثمار بالأموال ؟

 

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