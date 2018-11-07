الضمان الاجتماعي ما بين التضليل والتعديل
كتب: معمر العويوي
يطبق قانون الضمان الاجتماعي في الدول التى تهتم بمواطنيها وتعمل على توفير الراحة والاستقرار للمواطن سواء في مرحله الشباب والعطاء والعمل _من خلال توفير التأمين الصحي _ او في مرحله الشيخوخة والتقدم بالعمر ووصوله لمرحله عدم القدره على العطاء والعمل _من خلال توفير راتب شهري و تأمين صحي وتعويضات نهاية العمل وغير ذلك من توفير حياة كريمة .
فوجود الضمان الاجتماعي يدل على رقي وتقدم الدولة في خدمة أفرادها ،ولذلك لا يوجد مبرر منطقي لرفض قانون الضمان الاجتماعي .
ودخلنا دوامه جديده كالعادة ومنقسمين مع وضد، وحتى نخرج من هذه الدوامه يجب ان نجيب على التساؤلات التاليه :
هل المحتجون رافضين وجود الضمان ؟
ام محتجون على بعض البنود الي يتضمنها ؟
هل قانون الضمان في مصلحه العمال ؟
ام ضد مصالحهم وينتقص من حقوقهم؟
وهنالك أمور هامه يجب على واضعين القانون بشكله الحالي توضيحها مثل
اين سيتم الاستثمار بالأموال ؟
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء