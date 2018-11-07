الضمان الاجتماعي ما بين التضليل والتعديل

كتب: معمر العويوي

يطبق قانون الضمان الاجتماعي في الدول التى تهتم بمواطنيها وتعمل على توفير الراحة والاستقرار للمواطن سواء في مرحله الشباب والعطاء والعمل _من خلال توفير التأمين الصحي _ او في مرحله الشيخوخة والتقدم بالعمر ووصوله لمرحله عدم القدره على العطاء والعمل _من خلال توفير راتب شهري و تأمين صحي وتعويضات نهاية العمل وغير ذلك من توفير حياة كريمة .

فوجود الضمان الاجتماعي يدل على رقي وتقدم الدولة في خدمة أفرادها ،ولذلك لا يوجد مبرر منطقي لرفض قانون الضمان الاجتماعي .

ودخلنا دوامه جديده كالعادة ومنقسمين مع وضد، وحتى نخرج من هذه الدوامه يجب ان نجيب على التساؤلات التاليه :

هل المحتجون رافضين وجود الضمان ؟

ام محتجون على بعض البنود الي يتضمنها ؟

هل قانون الضمان في مصلحه العمال ؟

ام ضد مصالحهم وينتقص من حقوقهم؟

وهنالك أمور هامه يجب على واضعين القانون بشكله الحالي توضيحها مثل

اين سيتم الاستثمار بالأموال ؟