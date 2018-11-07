الاحتلال يغلق حاجز DCO بزعم اصابة مستوطنين بعملية اطلاق نار

رام الله- وطن: أصيب مستوطنان الليلة، إثر تعرض حافلة إسرائيلية تقل مستوطنين لإطلاق نار قرب رام الله، وفق مزاعم الاعلام العبري.

وزعمت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية بأن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار باتجاه حافلة تقل مستوطنين قرب مستوطنة "بيت ايل" شمالي رام الله، إذ أصيبت الحافلة بعدة طلقات.

وأشارت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز DCO وأطلقت قنابل مضيئة في محيط مستوطنة "بيت ايل".

وبينت أن مستوطنين اثنين أصيبا بجراح جراء تناثر الزجاج داخل الحافلة وجرى نقل احدهم للمستشفى لتلقي العلاج بينما عولج الآخر ميدانيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات معززة من الجيش هرعت إلى المنطقة وشرعت بأعمال البحث والتمشيط عن المنفذين.