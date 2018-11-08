الاحتلال يقتحم مدرسة "ابزيق" شرق طوباس ويمنع وصول الطلبة إليها

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدرسة التحدي (10) في خربة "ابزيق" شمال شرق طوباس، ومنعت الطلبة من الوصول إليها، بعد أن أغلقت الطرق المؤدية إليها.

وقال مدير تربية طوباس سائد قبها، إن قوة احتلالية ترافقها جرافة وسيارة إسعاف اقتحمت المدرسة، كما أغلقت الطرق الموصلة إليها.

وكانت قوات الاحتلال استولت الشهر الماضي على كرفانين تعليميين تابعين للمدرسة.

ويوجد في المدرسة ثلاث غرف صفية، ووحدات صحية ومطبخ، ويدرّس فيها أربعة مدرسين، من الصف الأول حتى السادس.