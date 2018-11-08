جيش الاحتلال ينصب حاجزا في مدينة البيرة ويصور المركبات ويفتش الطلاب

رام الله - وطن: نصب جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس حاجزا طيارا في منطقة البالوع قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وقالت مراسلتنا ان جيش الاحتلال اوقف دورياته العسكرية في احد شوارع منطقة البالوع قرب الخدمات الطبية العسكرية والمستحضرات الطبية وترجل جنود الاحتلال من دورياتهم وقاموا بالتقاط الصور لمركبات المواطنين في المنطقة، كما قاموا بتفتيش بعض طلبة المدارس .

وكانت قوات الاحتلال قد اغلقت ليلة امس حاجز DCO على مدخل البيرة الشمالي بزعم اصابة مستوطنين بعملية اطلاق نار.