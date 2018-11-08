بنك القدس يعلن أسماء الفائزين بجائزة "ذكرياتك أحلى مع رفيقة دربك"

وطن: أجرى بنك القدس أمس الأول السحب على الجوائز الخاصة بحملة "ذكرياتك أحلى مع رفيقة دربك" بطاقة ماستركارد بنك القدس الإئتمانية،وهي عبارة عن ربح جائزة 1,000 دولار لكل فائز ، حيث كانت من نصيب السادة (زين فيصل إشتيه من فرع سلفيت، عطية يوسف شريم فرع قلقيلة، عصام وليد العسلي فرع أريحا، محمد بلال فرج فرع طولكرم، أحمد راحج مويس مكتب بلازا مول).

بدورها قامت لجنة السحوبات في بنك القدس بالتواصل مع الفائزين الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لبنك القدس لما يقدمه من خدمات مصرفية متميزة ومكافآت مجزية للعملاء.

والجدير بالذكر أن بنك القدس قد أطلق حملتة الترويجية " ذكرياتك أحلى مع رفيقة دربك بطاقة ماستركارد الائتمانية " في بداية شهر تموز من العام 2018 وتستمر لغاية 31/12/2018 و تشمل جميع حاملي بطاقات ماستر كارد بنك القدس الائتمانية بأنواعها الرئيسية والفرعية "فضية ، تيتانيوم، وورلد " وتتطلب الحملة من حاملي هذه البطاقات أن يقوموا بعملية الشراء المحلية والخارجية بمجموع مشتريات بقيمة 200$ أو ما يعادلها من العملات الأخرى كحد أدنى، ليدخلوا في السحب على أربعة رحلات عائلية إلى باريس مدفوعة التكاليف شاملة الاقامة وتذاكر السفر بالاضافة الى تذاكر مدينة الاحلام ديزني لاند باريس وجوائز نقدية قيمتها عشرين ألف دولار موزعة على عشرين فائز بحيث تبلغ قيمة كل جائزة ألف دولار.