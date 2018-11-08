مصدر تركي: توصلنا لنتائج بأن جثة خاشقجي تم إذابتها بالكامل

رام الله - وطن: قال مصدر في مكتب المدعي العام التركي الخميس إن فريق التحقيق التركي عثر على في بيت مقر إقامة السعودي محمد العتيبي بمدينة إسطنبول على بقايا من "أسيد الهيدروفلوريك ومواد كيميائية خاصة" .

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن المصدر -الذي لم تسمه- قوله إن "عينات من الأسيد والمواد الكيميائية أخذت من البئر في بيت القنصل السعودي باسطنبول ومحطات الصرف الصحي في المنطقة المحيطة بالقنصلية".

وذكر المصدر أن "النتائج التي وصلنا إليها هي أن جثة خاشقجي تم محوها بالكامل"، مضيفا أن "القتلة تعاملوا مع الجثة وأذابوها بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي".

عربي 21