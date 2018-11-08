وزارة الاقتصاد: إيرادات المعادن الثمينة تجاوزت المليون شيقل خلال تشرين أول الماضي

وطن: أفصحت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن حجم إيراداتها من المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي، والتي بلغت مليون و103 آلاف شيقل تقريباً، في حين بلغت كمية الذهب الواردة إلى المديرية (899 كغم تقريبا).

وأشار الوزارة في تقرير لها، إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية نفذت خلال الشهر الماضي 21 جولة تفتيشية شملت 117 محلا، وتم تجديد 5 رخص مهنة مزاولة .

وبين مدير عام المديرية يعقوب شاهين أن الكمية التراكمية الواردة للمديرية منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية شهر تشرين اول عن العام 2018 شهدت زيادة 6% عن نفس الفترة من العام السابق .