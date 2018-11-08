كوريا الشمالية تلغي اجتماعا رفيعا مع الولايات المتحدة

وطن- وكالات: ألغت كوريا الشمالية اجتماعا رفيعا بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤول كوري شمالي بارز كان مقررا خلال الأسبوع الجاري.

وأعلنت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا، في تصريح صحفي، أن بيونغ يانغ أبلغتهم بإلغاء اللقاء الذي كان مقررا لمناقشة ترتيبات عقد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لمناقشة نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

ولم تدل كانغ بأي معلومات عن سبب إلغاء اللقاء الذي كان مقررا عقده في نيويورك بين مايك بومبيو والمسؤول الكوري البارز.

وفي وقت سابق قال ترامب في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض، أن اللقاء بين بومبيو ونائب رئيس حزب العمال الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" بالإمكان ترتيبه مجددا، مبينا أن الولايات المتحدة ليست "مستعجلة".

وأمس الأربعاء قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الإجتماع المقرر عقده بين وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين من كوريا الشمالية يوم الخميس في نيويورك قد تأجل إلى وقت آخر، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية.