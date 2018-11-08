الاحتلال يفرج عن شقيقة أشرف نعالوة بغرامة مالية

طولكرم- وطن: قال محامي مؤسسة الضمير سامر سمعان، إن محكمة الجلمة العسكرية، قررت اليوم الخميس، إطلاق سراح الدكتورة فيروز شقيقة أشرف نعالوة، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية اطلاق نار في مستوطنة "بركان"، بعد قضائها 28 يوما في التحقيق، بغرامة مالية قيمتها 4500 شيقل.

وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال فيروز في 11/10/2018، بعد مداهمة منزلها فجرا في مدينة نابلس، وتم نقلها لمركز تحقيق الجلمة.

وقال محامي الضمير إن التحقيق كان قاسيا مع فيروز، وتعرضت للمنع من زيارة المحامي لـ9 أيام، وتم التحقيق معها لساعات طويلة وصلت الى 20 ساعة متواصلة، وتعرضت لسوء معاملة وتهديد وضغط نفسي.

وتستمر قوات الاحتلال بفرض جملة من العقوبات الجماعية بحق عائلة أشرف نعالوة من ضاحية شويكة في طولكرم، وتشديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز في المدن والبلدات المحيطة بمكان سكن عائلة نعالوة في ضاحية الشويكة.