استشهد في الخليل.. غزة تشيع الشهيد أحمد النجار

غزة- وطن: شيعت جماهير غفيرة اليوم الخميس، جثمان الشهيد الشاب أحمد خالد النجار (21 عامًا) الذي ارتقى الليلة الماضية متأثراً بجروحه التي أصيب بها قبل أسبوعين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشارك مئات المواطنين في تشييع جثمان الشهيد النجار بعد الصلاة عليه بمدينة خانيونس، بعد وصوله من مستشفى الأهلي في الخليل بعد تحويله لخطورة حالته الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد الشاب النجار (21 عاماً) مساء الأربعاء، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها قبل أسبوعين شرق مدينة خانيونس.

وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد الشاب النجار في مستشفى الأهلي بمدينة الخليل، إذ حول من مستشفى غزة الأوروبي.