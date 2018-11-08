صور | تمثال ساخر لوزيرة الثقافة الإسرائيلية وسط تل أبيب

رام الله- وطن: نصب النحات الإسرائيلي إيتاي زليط تمثالا ساخرا لوزيرة الثقافة ميري ريغيف أمام ما يسمى "المسرح الوطني" في تل أبيب اليوم احتجاجا على مساعيها لخفض التمويل الحكومي للهيئات الفنية، التي تعتبرها غير وطنية وتنكر ما يسمى "حق إسرائيل في الوجود".

ويظهر التمثال ريغيف وهي ترتدي فستانا أبيض فضفاضا وتقف أمام مرآة كبيرة.

وتربط ريغيف التي تنتمي إلى حزب الليكود اليميني علاقة متوترة بـ"النخبة" الثقافية الإسرائيلية، خاصة أن هذه "النخبة" محسوبة في الغالب على اليسار.

وكانت ريغيف قد تقدمت مؤخرا بمشروع قانون يمنح وزارتها في حال مصادقة الكنيست عليه، صلاحية منع الدعم المالي الحكومي عن أي مؤسسة تنتج أعمالا ثقافية أو فنية ما يسمى "تنكر حق دولة إسرائيل في الوجود أو تمس بكرامة علمها أو تعتبر يوم استقلال إسرائيل يوم حداد أو تحرض على العنصرية أو الإرهاب".

يشار إلى أن هذا التمثال الثاني بعد نصب تمثال "الملك بيبي" الذهبي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وهو مطلي بالذهب في ميدان إسحاق رابين وسط تل أبيب في ديسمبر 2016.