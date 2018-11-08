قاتل سابقا في البحرية الأمريكية.. الكشف عن هوية مهاجم الحانة بكاليفورنيا

وطن- وكالات: حددت السلطات الأمريكية هوية منفذ الهجوم على حانة في كاليفورنيا أسفر عن مقتل 12 شخصا، وقالت إن اسمه إيآن لونغ، من العناصر السابقين في البحرية الأمريكية ويبلغ من العمر 28 عاما.

وقال شريف مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا جيف دين، للصحفيين إن المسلح الذي اقتحم حانة "بوردرلاين بار أند غريل" في مدينة ثاوسند أوكس، وأطلق النار ثم انتحر يعاني من مشاكل عقلية.

ووفقا له، فإن مطلق النار معروف لدى الشرطة، مشيرا إلى أن قوات أمنية استدعيت إلى منزله في شهر أبريل الماضي، بعد بلاغ ضده يفيد بأنه في حالة هيجان كبيرة. عقب ذلك تم تخصيص طبيب نفساني ليتابع حالته.

ووفقا لأحدث إحصائية فقد قتل في الهجوم 12 شخصا، بالإضافة إلى انتحار المهاجم، وإصابة آخر بالرصاص، كما أصيب 15 آخرون بكدمات وجروح.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على اطلاع تام بواقعة إطلاق النار في ثاوسند أوكس داخل مقاطعة فينتورا.

وأعرب ترامب عن امتنانه للعاملين في الأجهزة الأمنية، منوها بالشجاعة التي أبدتها الشرطة أثناء الهجوم.

المصدر: تاس