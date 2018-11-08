دول عربية تشارك الاحتلال في بطولة الجودو

القدس- وطن: احتفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو باستضافة دولة الاحتلال بطولة جودو غراند، بمشاركة دول عربية.

وقال مكتب نتنياهو إنه "ولأول مرة ستستضيف إسرائيل بطولة الجودو غراند سلام بمشاركة لاعبين من دول عربية لا تقيم معنا علاقات دبلوماسية".

وأوضح أن "جميع اللاعبين العرب سيرفعون أعلام بلدانهم وسيتم عزف نشيدهم الوطني في مراسم توزيع الميداليات دون استثناء. هذا هو إنجاز عظيم لدولة إسرائيل وللجودو الإسرائيلي".

وتواصل دول عربية ممارسة التطبيع مع دولة الاحتلال، علناً.