سفيرا مصر والأردن يقدمان أوراق اعتمادهما لدى "اسرائيل"

القدس- وطن: قدم السفيران المصري والأردني الجديدان، اليوم الخميس، أوراق اعتمادهما أمام رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين كسفراء لبلادهما لدى "تل أبيب".

وتمت عملية تقديم الأوراق بشكل منفصل في مقر الرئاسة الإسرائيلية الذي شهد اليوم تقديم عدد من سفراء دول العالم تقديم أوراق اعتمادهم.

وعينت مصر السفير الجديد خالد محمود عزمي سفيراً لها في "تل أبيب"، فيما عينت الأردن السفير غسان المجالي سفيرا لها.

ولوحظ خلال تقديم أوراق اعتماد السفير المصري وجود وفد المخابرات المصرية الذي يشرف على ملفات المصالحة والتهدئة.