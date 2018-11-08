المنتخب الأولمبي النسوي يخطف التعادل من نظيره الإندونيسي في اللحظات الأخيرة

بيت لحم- وطن: انتهى اللقاء الذي جمع منتخبنا النسوي بنظيره الاندونيسي، مساء اليوم الخميس، بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات المجموعة الرابعة الآسيوية النسوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، والتي تستضيفها فلسطين خلال الفترة من (8 وحتى 13 من الشهر الجاري)، على ستاد فيصل الحسيني.

سيطرة واضحة خلال الشوط الأول للمنتخب الإندونيسي، على مجريات اللعب، فيما هدد منتخبنا المرمى الاندونيسي 3 مرات، كان أبرزها ضربة مباشرة من داخل الصندوق للاعبة سجى كناعنة عند الدقيقة 42 لتمر الكرة من فوق المرمى، وينتهي بذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أهدر منتخبنا الأولمبي العديد من الفرص خلال الشوط الثاني، حيث شهدت الدقيقة 62، ضربة حرة مباشرة وقفت عليها اللاعبة لورين الطنس، لكنها مرت من فوق العارضة، لتسجل بعدها بدقيقتين اللاعبة الاندونيسية فيفي ريسكي الهدف الأول بتسديدة أرضية بعد تلقيها كرة عرضية من الجهة اليمنى.

استمر اللعب خلال الشوط الثاني بتبادل السيطرة بين المنتخبين، وعلى الرغم من اهدار الفرص من قبل المنتخبين الا ان المنتخب الإندونيسي حاول تعزيز النتيجة بالهدف الثاني، في حين قاتل منتخبنا من أجل تعديل النتيجة، ونجح في ذلك عن طريق اللاعبة كارولين صاهجيان التي أحرزت هدف التعادل من مجهود فردي رائع في الوقت المحتسب بدل الضائع.

المؤتمر الصحفي:

وقال مدرب المنتخب الاندونيسي رودلف نيري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "إن المنتخبين لعبا مباراة تنافسية قتالية قوية"، مشيراً الى انه أصبح هناك تشتتا لدى لاعبات فريقه خاصة في الشوط الأول، ما أدى الى منح المنتخب الفلسطيني بعص الفرص السانحة للتسجيل.

وأضاف نيري "أن استراتيجية اللعب سيتم تغييرها في المباريات القادمة حسب طريقة لعب الفريق المنافس"، وتابع بقوله :إنه يعتقد أن المنتخب الأردني هو الأقوى في هذه المجموعة بعد مشاهدته مباريات الجولة الأولى، ولكن فريقه سيلعب بقوة اجل الحصول نقاط أكثر ومحاولة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة القادمة".

فيما قال مدرب المنتخب الأولمبي النسوي الفلسطيني أحمد شرف، "إنه على الرغم من صغر سن اللاعبات، ووجود لاعبات يخضن مباراتهن الدولية الأولى، الا انهن حافظن على طاقتهن حتى الدقيقة الأخيرة".

وأضاف شرف "أن هاجس الخوف كان موجوداً عند بعض اللاعبات ما أثر عليهن سلباً، لكن على الرغم من ذلك هناك رضا كاملا عن أداء اللاعبات"، متمنيا أن يعملن بشكل أفضل في المباريات القادمة، ومؤكداً أنه سيتم استغلال جوانب القوة وتحسين جوانب الضعف في الفريق لتقديم أداء أفضل وكسب النقاط في المباراتين المقبلتين.

يذكر أن تصفيات هذه المجموعة التي تستضيفها فلسطين تقام برعاية من بنك فلسطين وبرنامج فلسطينية، وشركة المشروبات الوطنية (كوكاكولا) بالإضافة إلى شركة سنقرط.