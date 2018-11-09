الاحتلال يأخذ قياسات منزل جنوب بيت لحم تمهيداً لهدمه

بيت لحم- وطن: قامت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بأخذ مقاسات منزل وصورته في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو سود غرب البلدة، وقامت بأخذ مقاسات منزل المواطن يوسف عبد موسى البالغة مساحته 120 متر مربع، وصورته، قبل ان تنسحب.

وأشارت الى ان الاحتلال سلم المواطن قبل اشهر بلاغا بإيقاف البناء في المنزل، حيث قدم اعتراضا لإحدى المحاكم الاسرائيلية، دون رد.

يشار الى الاحتلال شن في الفترة الاخيرة هجمة على بلدة الخضر تمثلت بإخطارات إيقاف البناء وسلب الأرض.