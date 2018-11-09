غزة| استعدادات للمشاركة الواسعة في جمعة "المسيرة مستمرة"

غزة- وطن: تتواصل الاستعدادات في قطاع غزة للمشاركة الواسعة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الـ33، والتي تحمل عنوان " المسيرة مستمرة".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الجماهير في قطاع غزة للحشد والمشاركة في فعاليات اليوم في أرض مخيمات العودة شرق قطاع غزة.

وكانت الهيئة قالت في وقت سابق الأسبوع الماضي إن المرحلة المقبلة من المسيرات "ستكون أقوى وأشد بزخمها الجماهيري والشعبي وبتمسكها بأهدافها وبثوابت شعبنا".

وأكدت أن المسيرة "متواصلة باتجاه تحقيق أهدافها التكتيكية المتمثلة بكسر الحصار وإنهاء معاناة شعبنا في القطاع كضرورة موضوعية لاستمرار نضالنا على طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية في العودة والاستقلال".