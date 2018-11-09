العثور على أقدم لوحة جدارية في العالم

وطن- وكالات: عثر علماء الآثار على أقدم لوحة في العالم، يعود تاريخها إلى ما قبل 40 ألف عام.

واكتشف العلماء اللوحة على جدار كهف ناء في جزيرة بورنيو الإندونيسية، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

​وصنف علماء الآثار اللوحة على أنها أقدم لوحة في العالم، وأنها أقدم من الرسومات التي عثر عليها سابقا في أوروبا

​وقالوا إن هذا العمل الفني هو أقدم مثال على الرسم التصويري، إذ يصور الأشياء الحقيقية بدلا من الأشكال المجردة فقط.

​ويظهر الرسم الحيواني صورة ظلية حمراء لوحش يشبه الثور في الكهف الإندونيسي، ويشير عمر هذه الرسومات الآسيوية إلى أن الرسم التصويري ظهر في القارتين في نفس الفترة تقريبا.

​وأعلن ماكسيم أوبير، عالم آثار وعالم جيوكيميائي في جامعة جريفيث في أستراليا، أن النتائج الجديدة تساهم في إثارة مناقشات حول هذه القفزة في الإبداع البشري المتزامن.