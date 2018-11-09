الوفاق البحرينية: لا مكان لنتنياهو في البحرين والتطبيع خيانة

وطن- وكالات: قالت جمعية الوفاق الوطني البحرين ية، أمس الخميس، إن التطبيع مع دولة الاحتلال هو خيانة عظمى، وإن "الشعب يعلن أن لا مكان لنتنياهو والاسرائيليين في البحرين".

وأكَّدت الجمعية في بيانٍ لها، على أن "التسريبات الاعلامية التي تتحدث عن تلقي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو دعوة من قبل النظام البحريني لزيارة البحرين ترفع درجة الاستفزاز للون الأحمر وتضع الشعب أمام تحدي كبير وخطير مفاده أن هذا التحول في السياسة الرسمية يصادر كل القيم والعهود والالتزامات الانسانية والإسلامية لشعب البحرين تجاه أم القضايا وهي قضية العرب والمسلمين الأولى قضية القدس وفلسطين المحتلة".

وشددت على أن "صمت النظام البحريني وأركانه تجاه هذه التسريبات هو نذير شؤم ويعطي مؤشرات لاحتمالية وجود مثل هذه المشاريع العدوانية الخبيثة التي تحمِّل شعبنا كامل المسئولية في رفض هذه الزيارة والتعبير بصوت مرتفع عن أن قرار شعب البحرين الحاسم هو أن لا مكان لأي صهيوني بأي شكلٍ من الأشكال في هذا الوطن الذي التزم بقضاياه منذ نعومة أظفاره ولن يتخلى عن القدس وعن فلسطين وعن قضايا الأمة".

وقالت أيضًا في بيانها، إن "على نتنياهو ألا يطأ أرضنا وبلدنا وأن لا مكان له في هذا البلد، وسيقف شعب البحرين بكل أطيافه ومكوناته بلا استثناء في وجهه وهو يرفضه رفضًا قاطعًا جازمًا".

وأكدت على أن "كل مشاريع التطبيع والتماهي واللين تجاه دولة الاحتلال مرفوضة ومدانة سواء التطبيع الاقتصادي أو الرياضي أو الاعلامي أو التجاري أو أي نوع أو مستوى من التطبيع وبأي طريقة"، داعيةً الشعوب العربية والإسلامية وكل شعوب العالم الحر أن يعلنوا استنكارهم لهذه الخطوة الاستفزازية المرفوضة.