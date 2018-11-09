بعد هدمه من الاحتلال.. إعادة تشييد النصب التذكاري للشهيد محمد لافي

القدس- وطن: أعادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بلدة ابوديس تشييد النصب التذكاري لشهيدها محمد لافي، في نفس اليوم الذي اقتحمت فيه قوات الاحتلال البلدة وحطمت النصب التذكاري.

وقالت الجبهة في بيان لها، "جرى ذلك مساء الخميس، حيث قامت مجموعة من رفاق ومناصري الجبهة الديمقراطية بتأمين كل ما يلزم من أجل إبقاء النصب التذكاري بمكانه، في تحدي واضح للاحتلال وأجهزته القمعية، حفظا لعهد الشهداء والتزاما اخلاقيا ووطنيا بمجد الشهداء الخالدين في قلوب ابناء شعبنا".

وأوضحت "ان شهداء شعبنا منارة لدرب التحرير ومكانتهم محفورة في وجدان ابناء شعبنا، وان بطش الاحتلال وعنجهيته وإرهابه لن يثني ابناء شعبنا عن النضال وتكريم الشهداء".

وأكدت الجبهة ان رهان الاحتلال خاسر في معاقبة المواطنين وإرهابهم من خلال المنشورات التي تتوعدهم بالملاحقة وتطالبهم بمنع المظاهر الرافضة للاحتلال بالبلدة، وقالت الجبهة ان بلدة ابوديس عصية على الانكسار وموحدة بكافة قواها ومؤسساتها وأهلها رفضا للاحتلال وإخلاصا للشهداء والأسرى والجرحى.

وشددت الجبهة الديمقراطية ان كافة الممارسات الاحتلالية وسياسات القمع الجماعي لا تعبر إلا عن ضعف وفشل ذريع في قمع ثقافة المقاومة والنهج الوطني والروح النضالية العالية التي يتحلى فيها شعبنا.

وتوعدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "بتصعيد المقاومة والنضال في وجه الاحتلال، ودعت كافة ابناء شعبنا لتمترس خلص فصائل المقاومة، وتصعيد حملات مقاطعة منتوجات الاحتلال، وعدم التعاطي مع صفحات التواصل الاجتماعي التي تديرها دولة الإرهاب وتسوق نفسها باسم الانسانية والتسامح، لتصل للجمهور الفلسطيني وتبث سمومها وتصنع من نفسها مصيدة للايقاع بابناء شعبنا، من خلال صفحاتها التي تديرها باسماء المنسق او ضابط المنطقة او أي شكل اخر".