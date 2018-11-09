أسباب الأوردة العنكبوتية.. وهذا علاجها

وطن: الأوردة العنكبوتية من المشاكل ‫الصحية ذات التأثير السلبي على مظهر الساقين، وغالبا تعد غير ضارة، ‫ولكن في بعض الحالات قد تنذر بوجود مشكلة في الأوردة.

والأوردة‫ العنكبوتية من أشكال دوالي الساقين، وهي عبارة عن أوردة صغيرة ذات ‫لون أحمر مائل إلى الزُرقة، وتكون ظاهرة للعيان تحت الجلد، وتنشأ ‫نتيجة تكدس الدم، وبالتالي لا يسيل الدم بلا عائق.

ولا تمثل هذه الأوردة في العادة مشكلة خطيرة ولا ‫تحتاج إلى العلاج.

‫والنساء أكثر عُرضة للإصابة بالأوردة العنكبوتية، نظرا ‫لضعف النسيج الضام لديهن مقارنة بالرجال. كما تشمل العوامل التي تزيد فرص الإصابة:

البدانة.

قلة الحركة.

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل.

وتزداد فرص ظهور ‫الأوردة العنكبوتية لدى كبار السن، ولا تظهر فقط في ‫الفخذ والساق، بل قد تظهر في أي مكان بالجسم، كالبطن مثلا. وفي ‫حالات نادرة قد تظهر في الوجه أيضا.

والأوردة العنكبوتية لا تسبب الشعور بالألم، ولا تختفي من تلقاء نفسها. ويمكن للمرأة إخفاء ‫الأوردة باستعمال مكياج التمويه.

ويمكن استئصال الأوردة ‫العنكبوتية بالليزر أو دفعها للضمور عبر الحقن بمادة ‫معينة تحت تخدير موضعي.

‫ويلزم ارتداء الجوارب الضاغطة لفترة محددة بعد استئصال ‫الأوردة العنكبوتية، مع الإشارة إلى أنه لا ضمان بنسبة 100% لاختفائها دائما بعد الجراحة.

وللوقاية من الأوردة العنكبوتية يُوصى الأشخاص الذين يرتفع لديهم خطر ‫الإصابة بها بممارسة الرياضة مثل السباحة والمشي، مع رفع الساقين إلى أعلى ‫بشكل متكرر، وفق ما أوردت الوكالة الألمانية في تقرير لها.