أسباب الأوردة العنكبوتية.. وهذا علاجها
وطن: الأوردة العنكبوتية من المشاكل الصحية ذات التأثير السلبي على مظهر الساقين، وغالبا تعد غير ضارة، ولكن في بعض الحالات قد تنذر بوجود مشكلة في الأوردة.
والأوردة العنكبوتية من أشكال دوالي الساقين، وهي عبارة عن أوردة صغيرة ذات لون أحمر مائل إلى الزُرقة، وتكون ظاهرة للعيان تحت الجلد، وتنشأ نتيجة تكدس الدم، وبالتالي لا يسيل الدم بلا عائق.
ولا تمثل هذه الأوردة في العادة مشكلة خطيرة ولا تحتاج إلى العلاج.
والنساء أكثر عُرضة للإصابة بالأوردة العنكبوتية، نظرا لضعف النسيج الضام لديهن مقارنة بالرجال. كما تشمل العوامل التي تزيد فرص الإصابة:
البدانة.
قلة الحركة.
التغيرات الهرمونية أثناء الحمل.
وتزداد فرص ظهور الأوردة العنكبوتية لدى كبار السن، ولا تظهر فقط في الفخذ والساق، بل قد تظهر في أي مكان بالجسم، كالبطن مثلا. وفي حالات نادرة قد تظهر في الوجه أيضا.
والأوردة العنكبوتية لا تسبب الشعور بالألم، ولا تختفي من تلقاء نفسها. ويمكن للمرأة إخفاء الأوردة باستعمال مكياج التمويه.
ويمكن استئصال الأوردة العنكبوتية بالليزر أو دفعها للضمور عبر الحقن بمادة معينة تحت تخدير موضعي.
ويلزم ارتداء الجوارب الضاغطة لفترة محددة بعد استئصال الأوردة العنكبوتية، مع الإشارة إلى أنه لا ضمان بنسبة 100% لاختفائها دائما بعد الجراحة.
وللوقاية من الأوردة العنكبوتية يُوصى الأشخاص الذين يرتفع لديهم خطر الإصابة بها بممارسة الرياضة مثل السباحة والمشي، مع رفع الساقين إلى أعلى بشكل متكرر، وفق ما أوردت الوكالة الألمانية في تقرير لها.