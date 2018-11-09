إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال مسيرة جبل الريسان غرب رام الله

رام الله- وطن: أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، واعتقل ثلاثة آخرون خلال قمع قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، لمسيرة جبل الريسان التابع لقرى رأس كركر، وكفر نعمة، وخربثا بني حارث غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأطلق جنود الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الذين خرجوا عقب صلاة اليوم الجمعة، في مسيرة سلمية ضد محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

وأفادت مصادر بأن جنود الاحتلال اعتقلوا ثلاثة مواطنين هم مدير العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فارس ناصر، وخطيب الجمعة ناجح طعم الله، بالإضافة إلى المواطن محمد منظوم.

كما استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية والطبية، وأطلقت الرصاص "المطاطي" صوب إحدى سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، ما أدى إلى إصابة المسعف فراس سمارة بشظايا الزجاج.