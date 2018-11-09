مجلس إدارة جديد لغرفة تجارة و صناعة بيت لحم

بيت لحم- وطن: بحضور محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد و أعضاء اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية إيهاب الحاج ياسين رئيس وحدة القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد الوطني وجمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، عُقد في مقر غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم اجتماع تم فيه الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات غرفة بيت لحم و فوز المرشحين لمجلس الإدارة بالتزكية للدورة الجديدة 2018-2022.

و انتخب أعضاء المجلس الجديد بالإجماع د. سمير حزبون رئيسا لمجلس الادارة وخالد الدرعاوي نائبا للرئيس وماجد الياسيني أمينا للسر وعادل الهودلي أمينا للصندوق ويوسف رحّال نائبا لأمين السر وجمال حنضل نائبا لأمين الصندوق و عضوية كل من علي ثوابتة، موسى الحروب، رجوان بدير و عيسى موسى.