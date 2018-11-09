كايدالغول لوطن: الجبهة الشعبية تقاطع اجتماع سفير قطر العمادي مع الفصائل

رام الله - وطن: اعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مساء اليوم مقاطعتها لاجتماع سيعقد مساء اليوم الجمعة بين الفصائل الفلسطينية والسفير القطري محمد العمادي.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية كايد الغول لوطن ان الجبهة قررت مقاطعة اجتماع العمادي بسبب موقفها من ادخال الاموال القطرية الى قطاع غزة يوم امس.

وكان العمادي قد وصل امس الخميس الى قطاع غزة برفقة وفد قطري حاملا نحو 15 مليون دولار، سيتم تخصيصها لموظفي قطاع غزة، وهو الامر الذي اثار انتقادات من الفصائل الفلسطينية.

ومن المقرر ان يجتمع العمادي مع الفصائل الفلسطينية لبحث اخر المستجدات السياسية .

يشار الى ان العمادي التقى امس الخميس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في قطاع غزة .