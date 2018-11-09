الفصائل في غزة تؤكد لوطن مقاطعتها للعمادي

رام الله - وطن: ظهرت اليوم عدة مواقف منددة بالسفير القطري محمد العمادي في قطاع غزة، الذي وصل اليها مساء امس الخميس محملا بنحو 15 مليون دولار سيتم تخصيصها لصالح رواتب موظفي قطاع غزة.

وانتقدت الفصائل الفلسطينية الاهداف القطرية من ادخال الاموال الى قطاع غزة، واعتبرتها جزء من مخطط امريكي اسرائيلي لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، في حين جرى طرد السفير القطري محمد العمادي من قبل المشاركين في مسيرة العودة ورشق موكبه بالحجارة.

وللتقليل من حجم الإهانة التي تعرض لها السفير القطري، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم: نثمن الجهود القطرية في التخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني وما يقوم به السفير العمادي هو جهد كبير ومقدر في دعم أهلنا في غزة وقضايا شعبنا العادلة.

هذا واعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة مقاطعتها للسفير القطري محمد العمادي.

واكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مساء اليوم الجمعة مقاطعتها لاجتماع سيعقد مساء اليوم الجمعة بين الفصائل الفلسطينية والسفير القطري محمد العمادي.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية كايد الغول لوطن ان الجبهة قررت مقاطعة اجتماع العمادي بسبب موقفها من ادخال الاموال القطرية الى قطاع غزة يوم امس.

وكان العمادي قد وصل امس الخميس الى قطاع غزة برفقة وفد قطري حاملا نحو 15 مليون دولار، سيتم تخصيصها لموظفي قطاع غزة، وهو الامر الذي اثار انتقادات من الفصائل الفلسطينية.

ومن المقرر ان يجتمع العمادي مع الفصائل الفلسطينية لبحث اخر المستجدات السياسية .

يشار الى ان العمادي التقى امس الخميس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في قطاع غزة .

واضاف الغول " ما جرى هو في اطار مخطط ليس بعيد عن توجيهات امريكية اسرائيلية طلبت من قطر ان تقدم هذا الدعم لتحقيق اغراض سياسية، لذلك فأن ما يحمينا من اي تداعيات لهكذا سلوك يكمن في المصالحة ويمكن ان تتوفر عوامل جديدة لشعبنا وتخُفف تبعات الحصار القائم".

وقال الغول انه يجب اعطاء اولوية قصوى لانجاز المصالحة باسرع ما يكون، وعدم البقاء في ظل المربع من اشتراطات من هذا الطرف او ذلك، وان تبادر السلطة الى رفع الاجراءات عن قطاع غزة لانها فاقمت من اوضاع قطاع غزة، وان تتولى السلطة مسؤولياتها لتخفيف الاوضاع في القطاع ".

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال ابو ظريفة لوطن للانباء ان الجبهة الديمقراطية لن تكون شريكة في اجتماعات من هذا النوع.

واضاف ابو ظريفة ان الجبهة الديمقراطية قاطعت سابقا مثل هذه الاجتماعات بشكل كلي.

اما القيادي في حزب الشعب وليد العوض فاكد لوطن للانباء ان الحزب يقاطع تاريخيا كل اللقاءات التي يدعو اليها العمادي ، خاصة ان هذه المرة يكتسب اهمية كبيرة (ألمقاطعة) في ظل المساعي المحمومة لنقل الامور في قطاع غزة من مربع الانقسام الى مربع الانفصال .

واضاف العوض ان الحزب يقاطع هذه الاجتماعات سابقا وهو ما زال على موقفه، لافتا الى ان الحزب تلقى دعوى لكن موقف الحزب لم يتغير .

كما اعلنت حركة فتح في قطاع غزة مقاطعتها للعمادي والاجتماع الذي دعا اليه مع الفصائل.