7 وفيات جراء السيول في منطقة ضبعة جنوب الأردن

رام الله - وطن: لقي سبعة مواطنين أردنيين مصرعهم، مساء اليوم الجمعة، جراء السيول التي غمرت الطريق الصحراوي في منطقة ضبعة، جنوب عمان.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إن الهطول المطري الكثيف في منطقة ضبعة أدى إلى إغلاق الطريق الصحراوي بالاتجاهين، بعد أن غمرت المياه المنطقة، ما أدى لوفاة 7 مواطنين وتوقف عدد كبير من المركبات في المنطقة، بعد تعطل حركة السير.

وأضافت، وفق ما ذكرته وكالة "بترا"، أن طائرة استطلاع جوي تحركت لغايات تمشيط المنطقة للوقوف على الحالة.

ودعت المواطنين القاطنيّن بالقرب من المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول والجسور والأنفاق إلى إخلاء منازلهم حفاظا على حياتهم نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة هذه الليلة ونهار غد.

وطلبت غنيمات قاطني هذه الأماكن والمناطق التوجه إلى المدارس القريبة منهم على الفور، حيث تم فتحها كمراكز إيواء للمتضررين من الحالة الجوية وممن يضطرون إلى إخلاء منازلهم جراء ذلك، مضيفة أن عمليات الإخلاء ستكون بالتنسيق مع مجالس البلديات والمحافظات ومدراء الأشغال العامة والأمن العام والدفاع المدني.

واضافت أنه تم وقف جميع الرحلات إلى المناطق السياحية والأثرية ليوم غد السبت بسبب الحالة الجوية غير المستقرة .

ونبّهت غنيمات إلى أن الحالة الجوية السائدة ستكون صعبة وتحديدا بعد منتصف هذه الليلة ويوم غد بسبب غزارة سقوط الأمطار، والتحذير من تشكل السيول، مبينة أن عمليات الإنقاذ مستمرة لإخراج المواطنين المحاصرين وتسيير المركبات العالقة على الطريق الصحراوي.