تشيّع جثمان الشهيد عليان في مخيم قلنديا

وطن: شيّعت جماهير شعبنا في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد عليان (26 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة المخيم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولا إلى منزل الشهيد، حيث ألقت عائلته ومحبوه وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم نقل محمولا على الأكتاف وقد لف بالعلم الفلسطيني، إلى المسجد الكبير حيث أدى المشيعون الصلاة عليه، قبل مواراته الثرى.

وردد المشيعون الهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، ورفعوا الأعلام والرايات الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد عليان لطاقم الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق من مساء اليوم عند معسكر "عوفر" الاحتلالي، بعد أن كان محتجزا لديها منذ 53 يوما.

وارتقى عليان شهيدا في الثامن عشر من أيلول الماضي نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه في حي المصرارة بالقدس المحتلة، بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن، حيث ترك ينزف على الأرض لساعات إلى أن استشهد.

يذكر أن سلطات الاحتلال تحتجز منذ عام 2016 جثامين 33 شهيدا، من الضفة الغربية وقطاع غزة.