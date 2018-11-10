غزة تدعو لجمعة غضب تحت شعار "التطبيع خيانة"

غزة- وطن: دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية في غزة للمشاركة الأسبوع القادم في جمعة الـ 34 لانطلاق مسيرات العودة الكبرى، والتي ستنطلق تحت شعار “التطبيع خيانة”.

وأدانت الهيئة الوطنية في بيانها، اليوم الجمعة، كافة خطوات ومشاريع التطبيع مع العدو، داعية الجماهير العربية إلى التصدي للتطبيع واستقبال العدو وقادته، واغلاق العواصم في وجهوههم، “مشروع قطار السلام المزعوم هو مشروع نهب خيرات بلادنا العربية والاسلامية بحيث يصبح الاحتلال وعبر قطار التطبيع هو المتحكم في حركة الاقتصاد والتجارة والتنمية والتواصل الدولي في المنطقة كلها، وما المشاريع الاقتصادية الكبرى المطروحة حاليا كالممرات المائية وخطوط القطارات، الا تعبير جلي عن هذا المخطط، فلا تسمحوا للاحتلال بتمرير مخططاته”.

وأضافت، “نعلن أن الجمعة القادمة ستكون بعنوان ( التطبيع خيانة ) وتدعو الهيئة جماهير شعبنا للمشاركة القوية في فعالياتها رفضا لإجراءات ومشاريع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الذي يقتل أبناء شعبنا في كل مكان”.

وأكدت الهيئة في بيانها، اليوم الجمعة، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها “سنواصل إلى أن نصبح على موعد حقيقي مع كسر الحصار”، موجهة التحية “لشهداء شعبنا وجرحاه، ولروح القائد الوطني الشهيد الرئيس ياسر عرفات في الذكرى 14 لاستشهاده محاصرا في رام الله، والتحية للصامدين في الأراضي المحتلة عام 48 والى شباب الضفة الغربية الثائرين، وأهل القدس المرابطين، وأهلنا في الشتات الصامدين الثابتين، ولأسرانا الابطال”.

كما حيت الهئية منفذ عملية بركان البطولية أشرف نعالوة، داعية جماهير شعبنا الى احتضانه في العيون والقلوب قبل المنازل والبيوت.