وفد من حماس الى القاهرة والتهدئة المرتقبة مدتها عامين

غزة- وطن: من المقرر أن تيتوجه وفد من حركة حماس، خلال الأسبوعين المقبلين، لزيارة العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال مشاورات ملفي التهدئة مع الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية، بحسب ما ذكرت مصادر مصرية اليوم السبت.

ولفتت المصادر المصرية إلى أن الاتفاق المزمع إتمامه بين فصائل قطاع غزة والاحتلال، بشأن الهدنة، ينص على أن "تستمر هذه الهدنة لمدة عامين، مع إعادة النظر فيها قبل انتهاء مدتها حال سارت الأمور بشكل طبيعي والتزم كل طرف بما تم الاتفاق عليه".