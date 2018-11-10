قوى رام الله تحذر من محاولات سلخ غزة عن الضفة وتطبيق صفقة القرن

رام الله- وطن: حذرت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله، من مغبة التعاطي مع اية حلول قد تساهم في سلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية، تنفيذاً لصفقة القرن المشبوة، وتؤكد على اهمية ترتيب البيت الداخلي عبرالمصالحة، وتطبيق الاتفاقات السابقة، ودعوة الاخوة في مصر لبذل المزيد من الجهد لاتمام المصالحة.

ودعت القوى في بيان لها، اليوم السبت، وصل وطن نسخة عنه، للمشاركة في الفعالية احياء للذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد الرئيس الخالد ياسر عرفات الاحد 11/11 – التجمع س 11 امام النادي الارثودكسي برام الله والانطلاق بالمسيرة لضريح الشهيد ياسر عرفات.

كما ودعت للمشاركة في الفعاليات الشعبية الجمعة رفضا لسياسات الاستيطان الاستعماري فوق ارضنا ورفضا لسياسات الاقتلاع، والتجهير القسري، واعتبار الجمعة يوم للتصعيد الميداني على كافة نقاط التماس مع الاحتلال ومستوطنيه - جمعة غضب في منطقة جبل الريسان غربي رام الله.

وكذلك المشاركة في الرد على قانون اعدام الاسرى بكل السبل المتاحة قانونيا وسياسيا وشعبيا والعمل على فضح جريمة الاحتلال بحق الاسيرات والاسرى وشرعنة عمليات القتل بدم بارد التي تنفذها دولة الاحتلال بشكل يومي وحشد الجهود لاسقاط هذا القانون.

تفعيل وتصيعد المقاطعة للاحتلال ورفض كل اشكال التطبيع مع الاحتلال وادانة التساوق العربي لتطبيع العلاقة مع الاحتلال، والعمل على منع منتجات الاحتلال من الوصول لاسواقنا تطبيقا لقرارات المجلس المركزي والوطني.