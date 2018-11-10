د.مصطفى البرغوثي يطرح استراتيجية لمواجة صفقة القرن امام جمع غفير في النادي الارثوذكسي في عمان

عمان- وطن: بدعوة من النادي الارثوذكسي في عمان وأمام جمع غفير ضم المئات قدم النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية محاضرة استعرضت التحديات الخطيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني، وأهمها محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال التطبيق الفعلي لصفقة القرن، وخاصة فيما يتعلق بالقدس، وبحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ومحاولات التطبيع مع المحيط العربي على حساب القضية الفلسطينية.

وطرح البرغوثي بالتفصيل رؤية واستراتيجية المبادرة الوطنية لتغيير ميزان القوى مع الحركة الصهيونية واسرائيل، وسبل التصدي لما يطبق من ما بسمى صفقة القرن، بما يشمل تصعيد المقاومة الشعبية، وحركة المقاطعة، والاسراع في انهاء الانقسام و تحقيق الوحدة الوطنية، ودعم صمود و بقاءالفلسطينيين في فلسطين، واعادة بناء التكامل بين مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والاراضي المحتلة والخارج، بالاضافة الى الى العمل على خلخلة صفوف المعسكر المعادي للشعب الفلسطيني.

وأكد البرغوثي ان الحركة الصهيونية وإن نجحت في الاستيلاء على الارض بالقوة فإنها فشلت في كسر ارادة الشعب الفلسطيني وفي حرب التطهير العرقي بوجود اكثر من ستة ملايين فلسطيني على ارض فلسطين التاريخية، و ذلك يؤكد اهمية افشال المخططات الخطيرة لفصل الضفة عن القدس وعن قطاع غزة.

وقال البرغوثي ان أهم مهمة الآن هي زرع الامل ومحو الاحباط في صفوف الفلسطينيين، وانصارهم و تعزيز الثقة بحتمية انتصارهم.

وشارك عدد كبير من الحضور في تقديم المداخلات وطرح الأسئلة التي أجاب عليها د. البرغوثي بالتفصيل.

وعبر البرغوثي عن شكره للنادي الارثوذكسي، والاردن الشقيق على اتاحة الفرصة لمخاطبة المشاركين في الندوة.