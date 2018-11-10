مجلس نقابة المحامين لوطن: لن نسجل بالضمان وسنشارك باعتصام الغضب يوم الاثنين

رام الله- وطن: أكد عضوا مجس نقابة المحامين داود درعاوي وأمجد الشلة لـوطن، أن مجلس النقابة قرر اليوم عدم تسجيل موظفي النقابة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والمشاركة الفاعلة في الحراك ضد القانون وعلى وجه الخصوص الفعاليات المعلن عنها بتاريخ 12/11/2018، الاثنين المقبل.

وقال الشلة لـوطن، إن نقابة المحامين قررت تماشيا مع مواقفها بهذا الخصوص عدم التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ودعت كافة المؤسسات والنقابات والشركات واصحاب العمل الى عدم التسجيل بهذه المؤسسة .

وأضاف أن النقابة قررت المشاركة الفاعلة في الحراك ضد القانون وعلى وجه الخصوص الفعاليات المعلن عنها بتاريخ 12/11/2018 وندعو كافة اعضاء الهيئة العامة الى المشاركة بكافة الفعاليات وكذلك نوجه نداءنا الى جميع النقابات المهنية والمؤسسات والقوى السياسية للمشاركة ومساندة الحراك .

كما قررت تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والنيابات والمحاكم العسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١١/١٢ باستثناء الامور المستعجلة وطلبات الإفراج وتمديد التوقيف والسندات العدلية لتمكين كافة اعضاء الهيئة العامة من المشاركة بالفعالية المعلن عنها.

وحذر الشلة من كسر ارادة الجماهير واللجوء الى محاولة اخضاعها لما في ذلك من انعكاس سلبي على ارادة الشعب الفلسطيني وصموده في كافة اشكال المواجهة كما حذر من استمرار الحكومة بانتهاج اُسلوب المواجهة مع الجماهير كي تبقى البوصلة موجهة لمقاومة الاحتلال ومخططاته التي تستهدف شخص فخامة الرئيس وشعبنا وقضيتنا.

وقال ان النهج الحكومي الحالي في التعاطي مع مطالب جماهير شعبنا وقواه العاملة وفعالياته يناقض بشكل جسيم ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بحق الشعب بتقرير المركز الاقتصادي والاجتماعي الذي يصبو اليه.

ودعا إلى ارجاء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لحين توفر الظروف السياسية والاقتصادية والبيئة المناسبة لاقراره وتطبيقه في ظل تردي الاحوال الاقتصادية التي نعيشها وكذلك الظروف السياسية المعقدة والهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية .

وقال الشلة: ان نصوص القانون الحالي بحالتها لا تحقق الاهداف المنشودة من فكرة الضمان الاجتماعي ويشوبها الغموض والقصور ومجحفة بحق العمال كما ان تطبيقها على الشركات والمنشات ذات رؤوس الاموال البسيطة سيؤدي الى افلاسها وتسريح عمالها ويفاقم بالتالي من ازمة البطالة وهي الاعلى في فلسطين .

من جهته، قال عضو مجلس النقابة داود درعاوي لـوطن، إن قرار عدم تسجيل موظفي النقابة في مؤسسة الضمان، اتخذ احتجاجاً على الصيغة الحالية للقانون، وتجاهل مطالب ونبض الشارع ومخاوف المواطنين.

وأضاف ان الحكومة نصبت نفسها طرفاً في مؤسسة الضمان، على الرغم من أن المؤسسة مستقلة مالياً وادارياً، والمفترض ان تكون المؤسسة هي عنوان التطبيق من عدمه، وليس الحكومة.

وطالب درعاوي الرئيس محمود عباس بإجراء تنفيذ القانون لحين تعديله، أسوة بقوانين سابقة صدرت وتم تجميدها لحين تعديلها.

يشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي اقرته الحكومة الفلسطينية قبل عامين، وبدأت العمل به بداية الشهر الجاري، لاقى معارضة واسعة من قبل العاملين والقطاع الخاص بصيغته الحالية، وطالبوا بتعديل بعض بنوده.