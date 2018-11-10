شرطة ضواحي القدس تكشف ملابسات جريمة قتل وقعت قبل 5 سنوات

القدس-وطن: كشفت شرطة ضواحي القدس، اليوم السبت، ملابسات قضية قتل المواطن هاني كعابنة التي وقعت عام 2013، وقبضت على شخص مشتبه بارتكابه الجريمة .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن إدارة المباحث العامة في شرطة الضواحي، ومن خلال إجراءات البحث والتحري، تمكنت من كشف ملابسات جريمة مقتل المواطن كعابنة التي وقعت بالقرب من منطقة معبر قلنديا شرق مدينة القدس المحتلة، وقبضت على مشتبه به، وبسماع أقواله اعترف بقيامه بالاشتراك بجريمة القتل بسبب خلافات بينهما، إضافة لإطلاق نار سابقا، وإصابة ثلاثة أشخاص .

وأضاف ارزيقات أنه تم توقيف المشتبه به لحين استكمال الإجراءات وإحالته للنيابة العامة.