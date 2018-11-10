نصر الله: قوتنا في قدراتنا الصاروخية وعلى شعوب المنطقة مواجهة التطبيع

وطن-وكالات: دان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، أياً كان مصدره وشكله، داعياً جميع الشعوب إلى رفض التطبيع وإدانة كل أشكاله.

وأكد أن مسار المقاومة كان حاسماً وقاطعاً وقوياً ومندفعاً وأنجز انتصارات تاريخية بفعل دماء الشهداء.

وفي كلمة له خلال احتفالية "يوم شهيد حزب الله"، قال نصر الله: إن نقطة القوة لدى المقاومة، هي قدرتها الصاروخية، لأنه ممنوع على الجيش اللبناني امتلاك صواريخ متطورة، كاشفاً أن العدو يحاول التركيز على قدرة المقاومة الصاروخية من خلال التهويل والضغوط واستخدام الأميركيين

ووجه كلامه للشعب الفلسطيني قائلاً: "لا تحزنوا لخطوات التطبيع لأن ما كان يجري في الخفاء يجري الآن علناً"، معتبراً أن التطبيع الحالي يضع حداً للنفاق العربي ويسقط أقنعة المخادعين والمنافقين.

كما اعتبر وجود المنافقين والمخادعين وبائعي الوهم هو الذي "يؤجل الانتصار والحسم ونمو الوعي الحقيقي"، لافتاً إلى وجود الكثير من النماذج المشرقة في مواجهة التطبيع كما يحصل في تونس ولبنان.

ووجه نصر الله تحية للبناني مارك أبو ديب الذي رفض المشاركة باللعب مع إسرائيلي مثال على الشعوب الرافضة للتطبيع، ووجه أيضاً تحية إجلال وإكبار لأهالي الجولان السوري المحتل لإفشالهم انتخابات الاحتلال وتمسكهم بإنتمائهم.

وأكد على أن أهل غزة يشكلون بمسيرات عودتهم وتضحياتهم الأمل برفضهم الاستسلام والخضوع، وكذلك في الضفة، لافتاً إلى أن احباط الاحتلال لمئات العمليات الفلسطينية هو بحد ذاته تعبير عن روح المقاومة لدى الفلسطينيين.

كما أشار إلى دور سوريا شعباً وقيادة وحكومة، معتبراً أنه لولا صمود سوريا لكنا سنشهد زيارة نتنياهو وغيره لدمشق. وأكد أنه رغم كل الظلم العربي الذي لحق بسوريا فهي لم تغير موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والمقاومة.