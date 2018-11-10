فريق اكاديمية شيكاغو يفوز بلقب بطولة كأس أبو عمار

وطن-وكالات: فاز فريق أكاديمية شيكاغو لكرة القدم، ببطولة كأس الشهيد أبو عمار بنسختها الأولى التي نظمها النادي الفلسطيني الأميركي في مدينة شيكاغو، ضمن فعاليات احياء الذكرى الـ14 لرحيل ياسر عرفات.

وأقيمت البطولة في القاعة المغلقة بإستاد التويوتا بارك بمدينة بريدجفيو، بمشاركة اكاديمية شيكاغو لكرة القدم، وفريق النادي الفلسطيني الأميركي، والمجلس الفلسطيني الأميركي، وفريق عين سينيا.

وأعرب علاء زايد عضو الهيئة الإدارية للنادي عن تقدير واعتزاز النادي، بأبناء الجالية على الحضور واحياء فعاليات ذكرى رحيل أبو عمار لما لها من أهمية تتجسد في عرض مسيرة الزعيم الراحل أمام العالم وإبقاء سيرته حية في قلوب وعقول الكل الفلسطيني والعربي والحر في العالم.

بدوره، أشاد رئيس جامعة بيرزيت عبد اللطيف أبو حجلة، بالحرص الكبير عند مؤسسات الجالية على احياء ذكرى أبو عمار، وإتاحة الفرصة للشباب والناشئين من الجالية الفلسطينية وباقي الجاليات لمعرفة سيرة أبو عمار، ونضاله الكبير من اجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وانهاء معاناة شعبنا التي تكبد بها الاحتلال على مدار عقود من الزمن.

واعتبر المشرف العام على النادي مازن دولة، أن نجاح إقامة كاس أبو عمار في نسختها الأولى بمشاركة 4 أندية من الجالية، يشكل عامل تحفيز إيجابي للنادي لمواصلة إقامة البطولة بمشاركة أوسع في المستقبل بما يضمن تحقيق مشاركة اعلى لكافة الفرق العربية والأجنبية في شيكاغو، من أجل المساهمة الحقيقية في إيصال الرسالة الإنسانية الخالدة التي استشهد الزعيم الراحل أبو عمار من أجلها طوال حياته.

واعرب أمين سر النادي، محمد العجوري عن اعتزاز اسرة النادي وشكرها لكل من ساهم بإنجاح العرس الكروي الكبير، الذي شهد فعاليات رياضية وتراثية مميزة بمشاركة لاعبين وأطفال فلسطينيين وعرب وأجانب اجتمعوا على حب الزعيم الراحل أبو عمار، وضرورة التأكيد على مسيرته النضالية التي يواصل كافة أبناء الشعب الفلسطيني الاقتداء بها من اجل الوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة في القريب العاجل.

وأكد أن النادي سيعمل على ربط معظم نشاطاته الرياضية والثقافية والشبابية بالمناسبات التي تجري على الوطن بالتعاون والتنسيق الدائم مع المؤسسات الوطنية الرياضية والشبابية، شاكرا جهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الفلسطينية الرامية الى بناء جسور متواصلة مع كافة المؤسسات الرياضية في الولايات المتحدة والشتات.