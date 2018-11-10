الشعبية تنعى شهيد المزرعة الغربية محمد شريتح

رام الله-وطن: نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهيد محمد إبراهيم شريتح (28 عاماً) والذي استشهد اليوم متأثراً بإصابته التي أصيب بها قبل اسبوعين في مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في قرية المزرعة الغربية برام الله.

وقالت الشعبية في بيان مقتضب وصل وطن: "إنها تنعى بمزيد من الفخر والاعتزاز شهيدها البطل محمد شريتح، لقد كان الشهيد الرفيق من أوائل المدافعين عن أراضي القرية من اعتداءات المستوطنين، ومشاركاً دائماً في المواجهات البطولية ضد جنود الاحتلال".

وأضاف البيان: "تتقدم الجبهة من عائلة شريتح المناضلة ولعموم الرفاق بخالص العزاء، وتعاهده وكل الشهداء بالاستمرار على درب المقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا في دحر الاحتلال عن كامل أرضنا".