ماكرون وترامب يريدان الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن مقتل خاشقجي

وطن-وكالات: قال مصدر من الرئاسة الفرنسية، إن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب اتفقا السبت، على ضرورة تقديم السلطات السعودية لمعلومات كاملة عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي في تركيا.

وأضاف المسؤول أن الرئيسين اتفقا أيضا، على ضرورة ألا تسبب قضية خاشقجي في المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما قالا إنها يمكنها أن تتيح فرصة للتوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن.

وتقود السعودية تحالفا عربيا يقاتل حركة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن. وواجهت الرياض انتقادات عالمية واحتمالات بفرض عقوبات بسبب مقتل خاشقجي في قنصليها في إسطنبول.

(رويترز)