وفد اعلامي من الباراغواي يطلع على أوضاع الخليل

الخليل-وطن: أطلع رئيس وحدة البلدة القديمة في محافظة الخليل نضال الجعبري، اليوم السبت، وفدا اعلاميا من باراغواي، على الأوضاع العامة في المحافظة.

واستعرض الجعبري، الوضع العام في محافظة الخليل وممارسات قوات الاحتلال ومستوطنيه على الأرض، وتعدياتهم على المواطنين وممتلكاتهم في البلدة القديمة وعلى الحرم الابراهيمي، مؤكدا أهمية هذه الزيارة من قبل كبار صحفيي باراغواي التي تحمل معاني كبيرة، وتساهم في نقل معاناة المواطنين الى العالم.

وشرح جهاد القواسمة ممثلا عن نقابة الصحفيين، للوفد الضيف، الوضع العام الذي يعانيه الاعلاميون الفلسطينيون واستهداف الاحتلال للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، مؤكدا أن الاجراءات والاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عددا من المؤسسات الإعلامية والصحفيين لن تثني الصحفي الفلسطيني عن ممارسة عمله في نقل الرسالة الإعلامية بمهنية تامة.

ومن جانبهم عبر اعضاء الوفد، عن سعادتهم بزيارة الخليل وبلدتها القديمة، مشيرين إلى أنهم استطاعوا تلمس المشاكل التي يعاني منها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، خاصة في البلدة القديمة بمدينة الخليل.