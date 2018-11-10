العثور على إسرائيليين فقدوا بسبب السيول جنوبي الأردن

وطن-وكالات: عثرت السلطات الأردنية السبت، على 6 سياح إسرائيليين فقدوا الاتصال بأسرهم خلال تواجدهم في مناطق جنوبي المملكة تعرضت للسيول.

جاء ذلك وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلي التي قالت إن"السفارة الأردنية في تل أبيب تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بهدف التأكد من المعلومات وطلب أسماء الإسرائيليين المفقودين".

وأوضحت أنه جرى تواصل 4 أفراد إسرائيليين مع أسرهم، وعثر على اثنين آخرين في وقت لاحق، في منطقة وادي رم، التي تبعد نحو 70 كم شمال مدينة العقبة.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية ذكرت بوقت سابق اليوم، أنه فقد الاتصال بـ6 سياح إسرائيليين جنوبي الأردن وسط سيول عارمة فى عدة مناطق أودت بحياة 12 شخصا منذ أمس الجمعة.